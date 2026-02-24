El concejal de Fuerza Patria Quilmes, Ezequiel Arauz hizo referencia a la polémica entre la diputada provincial Mayra Mendoza y el jefe de gabinete

"El mismo gobierno que se niega a devolverle a los vecinos de provincias y municipios lo que les corresponde en obras, salud y seguridad, impulsa una campaña ridícula contra el cobro de tasas. Es inaudito y es irresponsable. No cumplen con lo que corresponde y aspiran a manotear fondos ajenos" expresó el edil.

"Lo hemos expresado una y otra vez en el concejo deliberante. Los municipios y la provincia hacen un esfuerzo descomunal en este contexto para terminar obras y sostener gestión y el gobierno nacional juega a dejarlos desfinanciados, pisándole recursos, instando a que la gente deje de abonar sus tasas. Nada de eso va a beneficiar al vecino"

"Son trampas políticas de Milei para condicionar a gobiernos que vienen defendiendo al bolsillo del laburante del desastre económico al que nos vienen llevando, con fábricas que cierran y despiden, con el comercio parado, con endeudamiento del país y de cada familia, con más pobreza. Mientras eso pasa, que se dediquen como Adorni a estas campañas ridículas muestra en que están y que no les importa nada la vida real de los que viven de su laburo y esfuerzo" finalizó Arauz,