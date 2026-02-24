Mayra Mendoza, diputada bonaerense, y intendenta de Quilmes con uso de Llcencia, criticó duramente al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y al Gobierno nacional por la polémica sobre las tasas municipales. Mendoza acusó al Gobierno de abandonar responsabilidades centrales del Estado y de no cumplir con sus obligaciones financieras con la Provincia de Buenos Aires, que ascienden a $14,7 billones.

Entre sus críticas, Mendoza mencionó que el Gobierno nacional cerró dispositivos de prevención de adicciones y salud mental, y que no hay vacunas disponibles. También defendió el rol de los municipios en la prestación de servicios esenciales y advirtió sobre las consecuencias del desfinanciamiento.

Mendoza vinculó la caída de la actividad económica con la pérdida de recaudación municipal y cuestionó la política económica del Gobierno. El intercambio entre Mendoza y Adorni refleja la creciente tensión política entre el Gobierno nacional y los municipios.

“Sos un CARADURA. Ustedes se están quedando con la de la gente de trabajo, mes a mes sube la inflación y cae el salario. La clase media cada día más pobre. Quieren hacer con los municipios lo mismo que hicieron con el país, las provincias y con las familias, hundirnos en recaudación para endeudarnos. Vinieron a destruir todo y si están haciendo mucho daño, pero no van a poder arrasar con todo porque acá hay un pueblo que no se resigna a vivir bajo su crueldad”, le espetó.