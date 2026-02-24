Los comercios adheridos son:

-El Sello Librería, Rivadavia 341, Quilmes Centro. 10% de descuento.

-Librería Ramos, Mitre 591, Quilmes Centro. 10% de descuento.

-Librería y Artística El Rey, San Martín 736, Quilmes Centro. 15% de descuento.

-Librería Zeta, San Martín 658, Quilmes Centro. 10% de descuento.

-Librería y Papelería Ramos, Mitre 531, Quilmes Centro. 10% de descuento.

-Librería La Casona, 25 de Mayo 42, Bernal Centro. 10% de descuento.

-Librería Ramunni, 9 de Julio 35, Bernal Centro. 10% de descuento.

-Delmy, avenida 844 Nº 2439, San Francisco Solano. 10% de descuento.

-Librería Dimaq, Rodolfo López 1249, Quilmes Oeste. 30% de descuento.

-El Monje Libros, Alsina 285, Quilmes Centro. 5% y 10% de descuento.

-Librería Tema Uno, Carbonari 318, Ezpeleta. 10% de descuento.

-Papelería Ezpeleta, Chile y Sucre, Ezpeleta. 10% de descuento.

La tarjeta de beneficios Somos Quilmes se puede obtener de manera virtual, rápida, sencilla y gratuita a través de QuiBot, en la página web del Municipio de Quilmes o por WhatsApp al 11-4493-4483.

Para conocer todos los beneficios de la tarjeta de beneficios Somos Quilmes, los comercios adheridos por rubro, tutoriales para vecinos y ver las promociones vigentes, las y los vecinos pueden ingresar a www.quilmes.gov.ar/ beneficiosquilmes