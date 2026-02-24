“Es un orgullo para este equipo municipal estar acá hoy cumpliendo con este compromiso de gestión, que significa dignificar la vida de nuestros vecinos y vecinas. Una señora me dijo que hace 40 años que vivía en el barrio y sabía que alguna vez un político los iba a escuchar, y le respondí que fue una mujer, Mayra Mendoza, que escucha, se compromete y planifica este tipo de obras, que van a quedar para siempre”, sostuvo Eva, acompañada por la secretaria de Desarrollo Urbano y Obra Pública, Cecilia Soler.

Y destacó: “El presidente de la Nación se retiró por completo, pero nosotras estamos pensando y planificando cómo hacer de Quilmes un municipio más eficiente, y vamos llegando con estas obras que son hechas con financiamiento 100% municipal. Y eso hay que ponerlo en valor, por eso les pedimos que nos sigan acompañando y que confíen en proyectos políticos de trabajo, que lo que hacemos cada día de nuestra gestión”.

En este marco, Ceci Soler, señaló: “Esta obra quedó paralizada y desfinanciada por el Gobierno Nacional de Javier Milei y, en este caso, la estamos finalizando con fondos propios y forma parte del plan de pavimentación del Municipio, Las cuadras serán de hormigón con cordón cuneta. Además, se va a resolver la cuestión hidráulica para que el agua de lluvia corra por el sistema pluvial”.

El proyecto corresponde a la pavimentación en hormigón simple con la idea fundamental de completar conectividad entre barrios, y mejorar los accesos a las Escuela de Educación Secundaria Técnica Nº 8 y al Jardín de Infantes Nº 976. Con la llegada de los nuevos asfaltos van a mejorar las condiciones de vida de los lugareños, dando también la posibilidad del correcto arribo de servicios de ambulancias y recolección de basura, además de la eliminación de zanjas y con esto el estancamiento de agua, foco de plagas y enfermedades, mejorando aspectos de sanidad e inundabilidad.

En tal sentido, se construirán los desagües pluviales, cámaras de inspección y cañerías, y las veredas afectadas. Además se reconstruirá el pavimento de la calle 195 entre Ragucci y la avenida Agustín Pedemonte, debido a que la capa de rodamiento se encuentra agotada en su vida útil, reutilizando para la nueva calle, los cordones cuneta y la base existente.

Uno de los vecinos de la zona, Rubén Montes, resaltó los cambios en el barrio de los últimos años y expresó: “Hace 27 años que vivo acá y mejoró todo muchísimo. Le va a venir muy bien también a los colegios que las calles estén pavimentadas”. En esa línea, María Elena Castillo, dijo que “en los 40 años que vivo acá la única que nos escuchó fue Mayra. Ahora los chicos y profesores van a poder llegar al colegio sin problemas. Más que agradecida con Mayra y con Eva Mieri”.

Participaron de la actividad el secretario de Gestión y Participación Ciudadana, Fabio Báez; el subsecretario de Participación Ciudadana, Facundo Rivero; la directora de Obras e Infraestructura, Paula Benain, y su par regional de la Base Operativa Bernal, César Ugolini, entre otros funcionarios