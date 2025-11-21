Será un 5% en diciembre y una suma de 200 mil pesos

En otro esfuerzo financiero de la gestión de la intendenta Mayra Mendoza, la Municipalidad de Quilmes informa que en diciembre habrá un incremento en los salarios de los empleados comunales y además, un nuevo bono.

De esta manera, se anunció para diciembre un aumento salarial del 5%, más un bono de fin de año de 200 mil, que se suma al que se les otorgó a los empleados comunales por el Día del Trabajador Municipal, que fue de 250.000 pesos, llegando así a una cantidad de 450 mil pesos en menos de dos meses.

En este marco, los aumentos salariales de la Comuna estarán llegando a un acumulado anual de 42,9% en 2025, superando al índice de inflación que informó el INDEC, que a octubre del corriente marca el 24.8%. Todo esto, sumado al bono, redundará en beneficio del bolsillo de los trabajadores municipales.