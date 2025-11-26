El 25 de noviembre, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, se realizó el cierre del Programa Pensar(Nos) en la Unidad Penitenciaria Nº 24, iniciativa desarrollada por Lesis Argentina Asociación Civil.

Coordinado por la Lic. en Psicología Nancy Ramos, el programa trabajó durante todo el año en espacios de reflexión y fortalecimiento emocional para personas privadas de la libertad, abordando temáticas vinculadas al bienestar mental y a los vínculos saludables.

El acto contó con la presencia de autoridades de la Unidad 24 y de Lesis Argentina, quienes impulsaron una actividad especial referida al 25 de noviembre, destacando la importancia de políticas públicas que prevengan y aborden la violencia de género.

Como cierre simbólico, los participantes elaboraron un mosaico conmemorativo que será emplazado en un espacio institucional de la Jefatura.