El Foro Río de la Plata, conocido por su histórica Defensa del Medio Ambiente, salió a poner en duda la nueva Resolución (la 2/2025) sobre Parques Nacionales, y se preguntan: "¿Desregulación a favor de quién?", con serias advertencias al mantenimiento, conservación y cuidado de estos valiosos ecosistemas.

A contuvuacióin proponen conocer los principales cambios en la legislación:

Quienes quieran ofrecer actividades en los Parques van a poder hacer el trámite online de forma simplificada.

La instalación de "infraestructura efímera" quedará automáticamente autorizada, presentando documentación mínima. La autorización de infraestructura de complejidad media o mayor también se redujo.

Para las actividades que entren bajo el trámite simplificado se elimina la necesidad de presentar el estudio de impacto ambiental.

Se elimina la obligatoriedad de que todos los prestadores cuenten con guías habilitados, los cuales solo serán requeridos en actividades de alto riesgo.

El gobierno de Javier Milei pone el foco en los negocios en lugar de la conservación. Con la excusa de la "libertad", abre la puerta para la destrucción de nuestros bienes comunes.