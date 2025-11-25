La Municipalidad de Berazategui confirmó la asunción de Carlos Balor como nuevo intendente, en reemplazo del histórico dirigente justicialista Juan José Mussi. Balor, quien era la mano derecha de Mussi y ocupaba el primer lugar en la lista de concejales, completará el mandato en curso hasta el año 2027.

La "partida" del histórico jefe comunal justicialista, que generó la vacante en el Departamento Ejecutivo, activó de inmediato la normativa provincial vigente que rige la sucesión en los municipios.

“En caso de renuncia, muerte o destitución por delitos dolosos del Intendente, éste será reemplazado por el primer concejal de la lista a la que perteneciere y que hubiere sido electo juntamente con aquél,” dicta la normativa.

Balor fue el candidato a primer concejal en la elección de 2023 por la misma lista que llevó a Mussi a la intendencia, cumpliendo con el requisito legal para asumir la máxima autoridad del distrito. Previamente, se desempeñaba como Secretario de Obras Públicas.

El nuevo intendente no es ajeno al Concejo Deliberante, ya que también encabezó la nómina de concejales en las elecciones de 2003, 2007, 2011, 2015 y 2019, consolidando una larga trayectoria política y de gestión junto al exintendente Mussi.

La asunción de Balor asegura la continuidad política y administrativa en Berazategui, en un período de transición que se extenderá hasta la próxima elección municipal.