Lanús Gobierno llevará adelante este sábado 29 de noviembre, de 18 a 20, una nueva edición del Baile por la Inclusión en el Club Leloir, ubicado en la avenida Hipólito Yrigoyen N° 2956, en la localidad de Gerli, con el objetivo que las y los participantes disfruten de una actividad recreativa y musical a puro ritmo.

Esta iniciativa es gratuita, no requiere reserva, está destinada a vecinos y vecinas a partir de los 14 años de edad y los menores de 18 deberán ir acompañados por un adulto, sin excepción. Cada asistente tendrá que presentar su DNI al momento de ingresar al lugar.

Vale resaltar que Baile por la Inclusión es una propuesta que se inició en julio del 2024, con el propósito de generar lazos sociales y colaborar con la mejora en la calidad de vida de las ciudadanas y los ciudadanos, a través de la implementación de políticas públicas en materia de inclusión.