Los mejores jugadores del ajedrez nacional disputan hasta el 5 de diciembre en la Casa de la Ciudad, sede del Gobierno porteño en Parque Patricios, la final número 100 del Campeonato Argentino Superior Absoluto de Ajedrez, la competencia más importante de la región.

Es una oportunidad para que el público pueda disfrutar de un torneo de ajedrez de alto nivel, tras la designación de Buenos Aires como Capital Mundial del Deporte 2027, un reconocimiento por su alto nivel de promoción, infraestructura y desarrollo deportivo.

“Buenos Aires viene construyendo una tradición ajedrecística que hoy nos sigue proyectando al mundo, eso es un orgullo y hay que seguir trabajándolo", sostuvo el Jefe de Gobierno, Jorge Macri, en la apertura de la competencia. Estuvo acompañado por el Jefe de Gabinete, Gabriel Sánchez Zinny; el secretario de Deportes, Fabián “Chino” Turnes; la vicepresidente del Comité Olímpico Argentino, Alicia Morea, y autoridades de la Federación Argentina de Ajedrez.

Organizado por el Gobierno porteño y la Federación, todas las partidas y lo que que ocurra en la sala de juego puede seguirse en vivo a través del sitio https://federacionargentinadeajedrez.org/. Y 300 alumnos de escuelas públicas de la Ciudad presenciarán la competencia el fin de semana.

Jorge Macri agregó: “El ajedrez es una poderosa herramienta educativa porque cada movimiento sobre el tablero deja pequeñas lecciones de vida: pensar antes de actuar, anticiparse, saber cuándo avanzar y cuándo esperar”. Y celebró la presencia de grandes maestros en la competencia: “Ellos son la mejor muestra de que cuando el talento se encuentra con las oportunidades pueden pasar cosas extraordinarias”.

La Casa de la Ciudad también recibirá el sábado y domingo una de las citas más relevantes del calendario nacional: los campeonatos argentinos Rápido y Blitz Absoluto. Ambos torneos se disputarán en paralelo con la quinta y sexta ronda de la 100° Final del Campeonato Argentino Superior.

"Celebramos que el Campeonato Argentino de Ajedrez, en su centenario, se realice en nuestra Ciudad. Es un deporte que tiene mucha actividad y gran cantidad de personas que lo practican. Esto reafirma nuestro compromiso con el desarrollo del deporte en todas sus formas", afirmó Turnes.

Entre los participantes se destacan el siete veces campeón argentino GM (Gran Maestro) Diego Flores; el GM Federico Pérez Ponsa, quien viene de vencer al ex número tres del ranking mundial Alexei Shirov; el IM (Maestro Internacional) Pablo Acosta, quien alcanzó los 2500 puntos de Elo FIDE (Federación Internacional de Ajedrez); y el IM Faustino Oro, el chico de 12 años que llega en su mejor momento luego de una gran performance en la última Copa del Mundo.

También participan el GM Leonardo Tristán, el IM Mario Villanueva, el GM Diego Valerga, el IM Cristian Dolezal, el FM (Maestro FIDE) Carlos David Gómez, el IM Julián Villca, la WGM (Gran Maestra Femenina) Candela Francisco Guecamburu y el IM Pablo Barrionuevo.