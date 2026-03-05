La Noche de las Hamburgueserías arranca con todo: habrá más de 200 locales con descuentos del 50%. Al Ver Verás tendrá su última función en la Usina y el Planetario homenajea a las mujeres que hicieron historia en la ciencia.

🍔 Llega la Noche de las Hamburguesas

Más de 200 hamburgueserías porteñas serán protagonistas este viernes de una noche especial con descuentos del 50% en combos seleccionados para saborear todos los estilos en los barrios de la Ciudad. De 19 a 24, además, habrá dos patios para disfrutarlas al aire libre: uno en la plaza del Planetario (Av. Belisario Roldán y Av. Sarmiento), y otro en Parque Los Andes (Av. Jorge Newbery y Av. Corrientes). Este es el mapa de los locales adheridos: https://shorturl.at/oUXV2

🩰 La danza y el tango aterrizan en Parque Centenario

Tras el éxito en el Teatro San Martín, el Ballet Contemporáneo presentará en el Anfiteatro del Parque Centenario (Av. Lillo y Leopoldo Marechal) tres funciones únicas de Stekelman en tres tiempos, una retrospectiva integrada por tres obras de la gran coreógrafa Ana María Stekelman, quien supo combinar como nadie el tango y la danza contemporánea. Serán del viernes al domingo, desde las 20.

🎧 La Usina invita a un viaje sensorial

Al Ver Verás tendrá su última función este sábado, de 20 a 23, con un show que transforma el patio central de la Usina del Arte (Caffarena 1) en un viaje sensorial que combina música en vivo, sonido cuadrafónico y proyecciones inmersivas que hacen de las paredes un gran lienzo.

⚛️ El Planetario homenajea a las mujeres de la ciencia

En el marco del Día Internacional de la Mujer, este sábado y domingo desde las 12 se ofrecerán visitas guiadas especiales en el Planetario Galileo Galilei (Av. Belisario Roldán y Av. Sarmiento) que destacarán figuras femeninas clave en la historia de la ciencia y su impacto en la construcción y transmisión del conocimiento. Las entradas se pueden sacar en la plataforma EntradasBA.

🎼 La Filarmónica sigue de fiesta

En la temporada de sus 80 años, la Orquesta Filarmónica de la Ciudad presentará en el Colón (Cerrito 628) el programa Tres siglos, tres voces, que incluirá los estrenos argentinos de la Sinfonía en do mayor, de Marianne von Martinez, y del Concierto para piano y orquesta, de Amy Beach. Las entradas están disponibles en la boletería del Teatro o a través de www.teatrocolon.org.ar.

🎭 Llegan dos nuevas muestras al San Martín

Carlos Furman presentará una exhibición con imágenes de obras estrenadas durante la última década en las salas del Complejo Teatral de Buenos Aires, mientras que Matilde Marín presentará “Narrar en presente”, una obra que es resultado de diferentes técnicas que incluyen el grabado, la fotografía y el video. Se pueden visitar de martes a domingos, entre las 14 y las 20.

🎙️El góspel urbano invade la Usina

Flor Paz presentará en la Usina del Arte (Caffarena 1) su nuevo disco, 89, que fusiona folklore, góspel y sonoridades urbanas sin perder la raíz que la define. Con una voz que dialoga con la tradición y una mirada contemporánea, será quien le ponga fin a la Gran Peña. Será domingo a las 19. Las entradas son con reserva previa en usinadelarte.ar

🎬 La ruta para conocer a Campanella

A horas del estreno de Parque Lezama, la nueva película Juan José Campanella, la Ciudad presentó la ruta cultural para conocer al director y su obra, con paradas en sitios emblemáticos de su filmografía, como la estación Retiro de trenes o el restorán Montañeses, donde acontecen escenas de El secreto de sus ojos y El hijo de la novia. El circuito se puede ver en https://shorturl.at/c1AxW.

🏃🏼‍♀️ Las chicas corren de noche en Puerto Madero

En conmemoración al Día Internacional de la Mujer, se hará en Puerto Madero una carrera nocturna de cinco kilómetros por las calles que homenajean a las mujeres que hicieron historia en Argentina. Larga desde Av. De Los Italianos y Martha Lynch este sábado a las siete. Más info en corremostodas.com.ar

🎻 La Orquesta Académica recuerda a Ficher

A 130 años del nacimiento del compositor argentino Jacobo Ficher y bajo la batuta de Juan Miceli, la Orquesta Académica del Colón rendirá un homenaje con la interpretación de la Obertura para Don Segundo Sombra. El programa se completará con obras de Ravel y de Beethoven. Las entradas se pueden sacar en la boletería del Teatro (Cerrito 628) y en www.teatrocolon.org.ar