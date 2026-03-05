“Este certificado de eximición es un esfuerzo que llega con planificación, con dedicación y con compañeros y compañeras que se pusieron a pensar cómo hacemos para alivianar un poco el bolsillo de los adultos mayores en este contexto que, como sabemos, es muy difícil. Les pedimos que sigan apoyando proyectos políticos de trabajo, cuentan con esta gestión para seguir pensando proyectos que hagan a una mejor calidad de vida para los vecinos y vecinas de Quilmes”, expresó Mieri que estuvo acompañada por la secretaria de Hacienda, Eva Stoltzing.

Por su parte, Stoltzing comentó que “entendemos que es importante, en un escenario de crisis donde llegar a fin de mes se hace complejo, poder ayudar desde el Gobierno Municipal con la eximición de la Tasa SUM a jubilados y jubiladas que están siendo muy castigados”.

La jornada de este jueves se desarrolló en el marco de la decisión que tomó Mayra Mendoza en enero del 2025, cuando firmó un decreto que exime del pago de la Tasa por Servicios Urbanos Municipales (Tasa SUM) a los jubilados que perciban hasta tres jubilaciones mínimas. Esto representa un importante alivio económico para los y las beneficiados, ya que reduce sus obligaciones fiscales y simplifica los trámites municipales.

Varios beneficiarios de la eximición mostraron su satisfacción, Stella Maris Lazarte, una de ellas, comentó: “Con mi marido somos jubilados, ganamos la mínima y no nos alcanza. Esto es una gran ayuda para salir un poco adelante así que lo agradezco”.

Cabe señalar que la Dirección de Adultos Mayores municipal estuvo trabajando en la jornada para evacuar cualquier duda que se presente a los vecinos que participaron de la misma.

Estuvieron presentes también el subsecretario de la Agencia de Recaudación Quilmes (ARQUI) Daniel Miksa y su par de Participación Ciudadana, Facundo Rivero, y el director regional de la Base Operativa Bernal, César Ugolini.