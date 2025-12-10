El Municipio de Quilmes informa que desde el sábado 20 al martes 23 de diciembre se llevará adelante una nueva edición de “Las Noches de Quilmes” en los principales centros comerciales de la ciudad, donde los vecinos y vecinas podrán acercarse a realizar las compras y regalos de Navidad con importantes descuentos y rebajas, además de beneficios especiales a los usuarios de la tarjeta Somos Quilmes. Cada localidad tendrá asignada una jornada, en el horario que va de 16 a 22.

Cada una de las noches contará con una feria gastronómica, shows en vivo, intervenciones artísticas, promociones especiales, sorteos y muchas más sorpresas.

En este marco, el cronograma de días y lugares con promociones es el siguiente:

-Sábado 20/12: “La Noche de Ezpeleta”, en avenida Centenario desde Sobral hasta Perú, y Chile entre San Martín y Centenario.

-Domingo 21/12: “La Noche de Quilmes”, desde Videla hasta Garibaldi, y desde Hipólito Yrigoyen a Paz.

-Lunes 22/12: “La Noche de Bernal”, en 9 de Julio entre San Martín y Lavalle, en Belgrano entre Castro Barros y Avellaneda.

-Martes 23/12: “La Noche de Solano”, sobre la avenida 844 entre 893 y Donato Álvarez.

Esta iniciativa es concretada por la Comuna, en conjunto con las Cámaras de Comerciantes de los Quilmes, Bernal, Ezpeleta y San Francisco Solano, y el Paseo Comercial Quilmes, y tiene como objetivo asistir a la recuperación económica del sector, apoyar la actividad comercial y potenciar el consumo y las ventas.

En este marco, habrá promociones especiales para aquellos usuarios de la tarjeta de beneficios Somos Quilmes, que se puede obtener de manera virtual, rápida, sencilla y gratuita a través de QuiBot, en la página web del Municipio de Quilmes o por WhatsApp al 11-4493-4483.

A su vez, este tipo de acciones beneficia a los consumidores que van a poder realizar las compras navideñas a precios promocionales, cuidando así el bolsillo y la economía de cada vecino y vecina de Quilmes.