Este viernes desde las 18:30 horas se realizará en el Concejo Deliberante de Lanús la Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes, mientras que a las 19 horas tendrá lugar una nueva Sesión Extraordinaria.

La Asamblea es una instancia participativa en la cual se define la política tributaria del Municipio. Se tratará la eximición de la Tasa de Seguridad e Higiene (TISH) a las instituciones y Centros de Día, y la eximición de la Tasa de Servicios Generales (TSG) a las personas mayores que cobren la sumatoria de hasta tres jubilaciones mínimas.

En la Extraordinaria se tratará el Cálculo de Recursos y Presupuesto de Gastos 2026, enviado por el Departamento Ejecutivo, entre otros expedientes.

Podés seguir la transmisión en vivo desde nuestro canal oficial: Youtube.com/@HCDLanus