Desde el jueves 18 y hasta el lunes 22 de diciembre inclusive, los vecinos y vecinas podrán aprovechar una nueva edición de “La Noche de las Localidades”, una propuesta con importantes promociones y beneficios en comercios de distintos rubros para las compras navideñas.

La iniciativa, impulsada por la Municipalidad de Berazategui -a través de la Secretaría de Trabajo-, se desarrollará en el Centro Comercial de Barrio Marítimo, en las localidades de Hudson, Sourigues y Villa España; y en Berazategui Centro.

“Se vienen 'Las Noches de las Localidades' tan esperadas por vecinos y comerciantes. Es un beneficio para aprovechar precios accesibles y promociones para comprar los regalos navideños", informó el secretario de Trabajo municipal, Juan Manuel Parra. Además, agregó: "Pero también es una fiesta que se vive con actividades artísticas y sorteos. Estamos muy contentos; son fechas que organizamos con los diferentes Centros comerciales de las localidades. Esperamos que los vecinos y vecinas se acerquen a compartir esta fiesta en familia".

Finalmente, Parra destacó que "se trata de una política pública de promoción de la actividad comercial que impulsaba el Dr. Juan José Mussi y a la que nuestro actual intendente Carlos Balor potencia y da continuidad”.

Durante estas jornadas, los comercios adheridos ofrecerán descuentos especiales y distintas promociones. Además, habrá sorteos, shows en vivo, artistas itinerantes y propuestas recreativas para que toda la familia disfrute mientras recorre los Centros comerciales.

La Noche de Marítimo

Jueves 18/12, de 18.00 a 00.00 (Calles 131 e/ 52 A y 55; y 53 e/ 126 y 131, Centro Comercial de Barrio Marítimo).

La Noche de Sourigues

Viernes 19/12, de 18.00 a 00.00 (Av. Antártida Argentina y Camino General Belgrano).

La Noche de Hudson

Sábado 20/12, de 18.00 a 00.00 (Av. Bemberg, de calle 147 a 154).

La Noche de Bera

Domingo 21/12, de 18.00 a 00.00 (Berazategui Centro y Plaza San Martín).

La Noche de Villa España

Lunes 22/12, de 18.00 a 00.00 (Calles 150 entre 27 y 29; y 29 e/ 147 y 150).