Continúan avanzando a buen ritmo los trabajos de pavimentación con hormigón y obra hidráulica en los barrios 1º de Mayo y Monteverde, ubicados en el sector oeste de San Francisco Solano, que este jueves fueron supervisados por la intendenta interina de Quilmes, Eva Mieri. La obra se ejecuta con fondos 100% comunales y se desarrolla a lo largo de 14 cuadras que servirán para completar la conectividad de los barrios.
“Esto es voluntad de nuestra compañera Mayra Mendoza. Ocupando otro rol, otra responsabilidad, desde la Provincia de Buenos Aires, va a seguir trabajando para que nuestros barrios sigan en esta tarea mancomunada entre el Estado Municipal y la comunidad, para dignificar a cada uno de los barrios. En seis años, Mayra hizo una transformación real de nuestros territorios, y lo vamos a seguir haciendo de manera conjunta”, sostuvo Mieri, acompañada por la secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Ceci Soler.
Por su parte, Soler destacó la importancia de la obra: “Estos trabajos tienen que ver con poder darle conectividad a esta zona y posibilitar la llegada de ambulancias, bomberos, policías, y distintos servicios para que el barrio se pueda desarrollar de la mejor manera”.
Los trabajos se están llevando adelante en las calles Eva Perón (892) entre 847 y 850; 894 entre 835 y 837, y entre 838 y 841; 836 entre 893 y 895; 848 entre 891 y 893, y 849 entre 891 y 893; y durante la jornada se realizaron tareas destinadas a la finalización de un conducto ubicado en la calle 892, y luego se continuará con el hormigonado de las cuadras para seguir pavimentando Quilmes y San Francisco Solano. Las tareas cuentan con 80% de avance y con la pavimentación se generará una red de entretejido urbano que ayudará a mejorar las condiciones de vida de los vecinos y vecinas.
Es importante remarcar también la eliminación de zanjas y con esto el estancamiento de agua, foco de plagas y enfermedades, mejorando aspectos de sanidad e inundabilidad. El proyecto prevé la construcción de sumideros con longitud de vertedero de 2 metros, cañerías de enlace de 500mm y 800mm de diámetro, cámaras de inspección y empalme (CIE).
En este marco, los vecinos se mostraron contentos por los distintos trabajos. Lidia Soria, oriunda del barrio hace más de 60 años, expresó: “Yo creí que me iba a morir y no iba a tener asfalto, así que estoy muy agradecida”. Mientras que Norma Romero, aseveró: “Esto es un progreso para el barrio, se prometió hace añares. Vinieron muchos intendentes que se encargaron más de Quilmes y de Bernal, pero nunca de Solano; así que estoy agradecida a Mayra, ha sido la mejor intendencia que hemos tenido”.
Estuvieron presentes el secretario de Gestión y Participación Ciudadana, Fabio Báez; el subsecretario de Participación Ciudadana, Facundo Rivero, y su par de Obras, Ramiro Beltrani; el director del Centro de Gestión y Participación Ciudadana, José Luis Contreras, y los concejales Ramón Arce y Florencia Hernández.
