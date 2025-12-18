“Esto es voluntad de nuestra compañera Mayra Mendoza. Ocupando otro rol, otra responsabilidad, desde la Provincia de Buenos Aires, va a seguir trabajando para que nuestros barrios sigan en esta tarea mancomunada entre el Estado Municipal y la comunidad, para dignificar a cada uno de los barrios. En seis años, Mayra hizo una transformación real de nuestros territorios, y lo vamos a seguir haciendo de manera conjunta”, sostuvo Mieri, acompañada por la secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Ceci Soler.Por su parte, Soler destacó la importancia de la obra: “Estos trabajos tienen que ver con poder darle conectividad a esta zona y posibilitar la llegada de ambulancias, bomberos, policías, y distintos servicios para que el barrio se pueda desarrollar de la mejor manera”.Es importante remarcar también la eliminación de zanjas y con esto el estancamiento de agua, foco de plagas y enfermedades, mejorando aspectos de sanidad e inundabilidad. El proyecto prevé la construcción de sumideros con longitud de vertedero de 2 metros, cañerías de enlace de 500mm y 800mm de diámetro, cámaras de inspección y empalme (CIE).En este marco, los vecinos se mostraron contentos por los distintos trabajos. Lidia Soria, oriunda del barrio hace más de 60 años, expresó: “Yo creí que me iba a morir y no iba a tener asfalto, así que estoy muy agradecida”. Mientras que Norma Romero, aseveró: “Esto es un progreso para el barrio, se prometió hace añares. Vinieron muchos intendentes que se encargaron más de Quilmes y de Bernal, pero nunca de Solano; así que estoy agradecida a Mayra, ha sido la mejor intendencia que hemos tenido”.Estuvieron presentes el secretario de Gestión y Participación Ciudadana, Fabio Báez; el subsecretario de Participación Ciudadana, Facundo Rivero, y su par de Obras, Ramiro Beltrani; el director del Centro de Gestión y Participación Ciudadana, José Luis Contreras, y los concejales Ramón Arce y Florencia Hernández.