La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, encabezó este viernes la presentación del programa “Eco-Súper”, que consiste en la instalación de más de 90 contenedores de residuos reciclables en supermercados de la colectividad china, los cuales podrán ser utilizados por los vecinos de esos espacios gracias a un convenio firmado con la Cámara de Comerciantes Supermercadistas Chinos de la comuna.

“Este compromiso de la colectividad china y este involucramiento con la comunidad de Quilmes no solamente tiene que ver con este carácter de responsabilidad ambiental, sino que también hay un trabajo en conjunto que se viene realizando en materia cultural, social y de vinculación internacional con un país al que nosotros admiramos por el desarrollo estratégico que ha tenido a lo largo de los años”, aseveró Mayra, tras agradecerle a la colectividad china por su compromiso con la ciudad, en el acto realizado en el predio del Complejo Socio Ambiental Eco Parque, ubicado en Italia 487, en el barrio La Ribera.

Y enfatizó: “Y agradezco como Intendenta esta instancia de cooperación no solamente con la responsabilidad que amerita el ambiente, sino por el intercambio cultural y por el compromiso en general con nuestra comunidad. Estoy muy agradecida por este hecho concreto, pero también segura de que vamos a seguir construyendo muchas más instancias de participación, compromiso y solidaridad entre Quilmes, la provincia de Buenos Aires, la Argentina y China”.

En este sentido, el presidente de la Cámara de Supermercadistas Chinos en Quilmes, Huang Hanqin, señaló: “Desde nuestra organización, y los miembros que la componen, queremos agradecer el apoyo de la intendenta Mayra Mendoza por mejorar la seguridad y la economía de este Municipio. Con esta iniciativa seguimos aportando nuestro granito de arena para esta ciudad. Esto es un gesto solidario de la comunidad china que vive y trabaja en Quilmes, somos parte de Quilmes y la amamos”.

Este acuerdo entre el Municipio y la Cámara consta de la puesta en marcha del programa “Eco-Súper”: que además de incluir en esta primera etapa la instalación de 90 contenedores de residuos reciclables, contará con la implementación municipal de un servicio especial de recolección diferenciada para conformar un circuito de materiales reciclables.

El convenio también prevé la articulación con la Agencia de Fiscalización, que brindará capacitaciones en materia de manipulación de alimentos, habilitaciones comerciales, etc. y asesoramiento gratuito a los comerciantes que integran el programa, así como también el desarrollo de una agenda cultural y solidaria en coordinación con la Dirección General de Relaciones Institucionales.

Esta iniciativa es promovida por la Agencia de Fiscalización y Desarrollo Económico, la Secretaría de Ambiente y GIRSU y la Secretaría de Comunicación y Relaciones Institucionales, a través de la Dirección General de Relaciones Institucionales, y supone la continuidad y fortalecimiento del trabajo previo que se viene realizando desde el municipio con la comunidad china del distrito desde el ámbito comercial, cultural, migratorio, internacional e institucional.

Asimismo, en el marco del Mes del Trabajador Municipal, durante la jornada Mayra les entregó un reconocimiento a la trayectoria de 25 años a los trabajadores del área de Ambiente Amílcar Cáceres, Oscar Miranda, Roque Artaza y María Cristina Pierobon.

Fueron parte de la actividad los secretarios de la Agencia de Fiscalización y Desarrollo Económico, Julián Bellido; de Ambiente y GIRSU, Roberto Gaudio; de Comunicación y Relaciones Institucionales, Alberto De Fazio; el director general de Relaciones Institucionales, Fernando Collizzolli, y su par de Relaciones Internacionales, Amparo Sayago, entre otros funcionarios, además de autoridades y representantes de la comunidad china.