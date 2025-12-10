El hecho ocurrió horas atrás cuando personal policial se traslada a calle Los Andes y 174 de Quilmes Oeste donde un masculino se hacía pasar por empleado del Municipio de Quilmes ofreciendo bolsas de residuos y otros elementos.

Al responder con evasivas las preguntas que le formulaban efectivos policiales lo trasladan a la Comisaría 7ma. Donde dentro de la bolsa de nylon que el mismo tenía había paquetes de bolsas de residuos y tarjetas navideñas, como así también una gorra con visera que dice "ESPACIO PUBLICO HIGIENE URBANA" del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.