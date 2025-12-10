Unas 5 mil personas celebraron apertura de temporada del Camping de la UOM Quilmes-Berazategui-Florencio Varela, con una fiesta de fin de año para toda la familia metalúrgica de la Región.

Los afiliados metalúrgicos de Quilmes, Berazategui y Florencio Varela disfrutaron de un domingo de piletas, música y sorteos. “Esto es entre todos. Logramos nuestro Camping, una promesa incumplida de tantos años. Lo que queremos es recuperar el salario de todos y cada uno de ustedes. Gracias por venir”, afirmó Adrián Pérez, Secretario General de la UOM Quilmes-Berazategui-Florencio Varela.

Durante el festejo los afiliados disfrutaron de folklore, cumbia y mucha diversión. Al momento de los sorteos, los más pequeños hicieron gala de la premiación: 30 ventiladores, 80 bicicletas, y las motos partieron a la casa de los ganadores.