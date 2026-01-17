El último caso ocurrió en Quilmes. Se suma a los hallazgos previos en la Quinta de Olivos, Corrientes y Mendoza. El Ministerio de Defensa activó protocolos de salud mental ante la reiteración de presuntos suicidios.



La preocupación crece en el seno del Ejército Argentino tras la confirmación de un nuevo fallecimiento entre sus filas. Se trata de un efectivo perteneciente al Centro Recreativo “Héroes de Malvinas”, quien fue hallado sin vida en la medianoche del pasado viernes en su vivienda particular del partido de Quilmes.

A través de un comunicado oficial, la institución informó que la Policía de la Provincia de Buenos Aires ya interviene en el caso para esclarecer las causas del deceso. “El Ejército expresa su profundo pesar ante lo ocurrido y acompaña en el dolor a los familiares, amigos y camaradas”, manifestaron desde la Secretaría General.

Un patrón preocupante

Este nuevo episodio no es un hecho aislado, sino que se enmarca en una serie de muertes violentas que han sacudido a la fuerza en las últimas semanas:

• Diciembre en Olivos: Un militar destinado a la seguridad de la Quinta Presidencial fue hallado muerto en su puesto de guardia. El caso es investigado por la jueza federal Sandra Arroyo Salgado.

• Monte Caseros, Corrientes: El suboficial principal Juan Pereira, con 28 años de servicio, fue encontrado sin vida en el cuartel local. Las pericias iniciales apuntan a un suicidio.

• Liceo Militar Espejo, Mendoza: El soldado voluntario Facundo Lima se quitó la vida mientras se encontraba bajo licencia psiquiátrica. El caso incluyó, además, denuncias cruzadas de violencia de género en el entorno institucional.

Foto: Centro Recreativo del Ejército “Héroes de Malvinas” Foto: Maps