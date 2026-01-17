El cuarto imputado por el crimen de Juan Francisco “El Francés” Viarnes, el hombre vinculado a numerosas causas, y resonantes, que fue asesinado de seis tiros, quedó detenido tras haber permanecido prófugo. Fue apresado en un intento de fuga al dirigirse a la frontera con Paraguay.

Según el parte policial al que pudo acceder la Agencia NA, la investigación indicó que el imputado fue identificado como V.G. y se encontraba camino a Paraguay para fugarse por la frontera.

Horas atrás, habían sido aprehendidas tres personas acusadas por el crimen y entre ellos se encuentra el hermano de V.G, que fue identificado como M.H.G, conocido como “El Pastor”, vinculado a la iglesia evangélica “Impacto”.

Mientras que la investigación determinó que la víctima mantenía una deuda con los hermanos G., y eso habría derivado en un ajuste de cuentas; el último de los detenidos fue encontrado en un trabajo conjunto entre la Policía de la Provincia de Buenos Aires y de Corrientes, fue localizado en esa provincia y puesto a disposición de la justicia.

Al momento del arresto, V.G tenía en su poder dos millones de pesos en efectivo, alhajas y documentación, elementos que fueron secuestrados.

La causa es instruida por la UFIJ N° 1 descentralizada de Florencio Varela, a cargo del fiscal Darío Provicionato, y es investigada como un hecho de crimen organizado.

El "Francés" Viarnes, cuyo cuerpo fue encontrado en un descampado en el partido de Florencio Varela, provincia de Buenos Aires, hace más de una década había sido detenido en Córdoba por comprar un auto y pagar con dinero falso (dólares). Y fue quien, posteriormente, destapó con su testimonio la corrupción en la División Drogas Peligrosas de la Policía de Córdoba, escándalo que estalló en 2013.

Doble agente, informante o buchón, lo cierto es que este hombre, de múltples personalidades, siempre fue un enigma en sí mismo, uno de los sujetos más inquietantes de la historia del delito en la provincia de Córdoba.

Fuente: con información de NA / LNM