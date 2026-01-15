Comenzó una nueva campaña de pago adelantado de las tasas de ABL (alumbrado, barrido y limpieza) y Servicios Sanitarios (agua y cloacas), con el beneficio del 30% de descuento, impulsada por la Municipalidad de Berazategui. Se puede abonar el total anual hasta el 31 de marzo inclusive.

El objetivo de esta medida es beneficiar a todos aquellos vecinos y vecinas que estén al día (20% de descuento) y realicen su pago anual en forma adelantada (10% de descuento).

Al respecto, el secretario de Economía, Santiago Castagno, informó: “Como en las sucesivas gestiones del Dr. Juan José Mussi, esta campaña impulsada por el intendente Carlos Balor también beneficiará a los contribuyentes que estén al día y realicen su pago por adelantado, lo cual tiene un efecto cancelatorio. Esto significa que ese pago exime al contribuyente de cualquier incremento de tasas que se dé a lo largo del año. Es importante tener en cuenta que, gracias al pago de las tasas, se llevan adelante las obras en el distrito y el Municipio puede brindar distintos servicios”.

Los pagos se pueden hacer en el Edificio Municipal (Av. 14 e/ 131 y 131 A), las Delegaciones municipales, además de Centros como Rapipago, Pago Fácil o Provincia NET. Para hacerlo en forma virtual, está disponible la web berazategui.gob.ar/tasas, que acepta todos los medios de pago: tarjetas de crédito y débito, Mercado Pago, DEBIN y QR.

Ante cualquier duda, los vecinos y vecinas pueden mandar un mail a [email protected] o comunicarse por teléfono: 4356-9200 (Int. 1114, 1199 o 1117) o al 11-3800-1034, de lunes a viernes de 8.00 a 14.00. Asimismo, se pueden conocer los lugares de pago habilitados en berazategui.gob.ar/tasas.