Lanús Gobierno informa que el lunes 19 de enero, de 9 a 12, se otorgarán turnos presenciales en la Unidad Sanitaria 1° de Mayo, ubicada en la avenida Teodoro Sánchez de Bustamante N° 2355, en la localidad de Lanús Este, para participar de una nueva jornada de salud para las infancias. La atención médica se brindará en el mismo establecimiento el jueves 22 de enero.

La propuesta está orientada a chicos y chicas de hasta 14 años inclusive y busca facilitar el acceso gratuito a controles de salud, vacunación y acciones de prevención, con eje en el cuidado integral de las infancias. Los turnos se asignarán por orden de llegada y estarán destinados exclusivamente a personas con domicilio en Lanús, por lo que será necesario presentar el DNI de los niños, niñas o familiares al momento de acercarse.

Durante la jornada, las familias podrán acceder sin costo a controles pediátricos, odontológicos y oftalmológicos, además de completar el calendario nacional de vacunación y recibir las dosis correspondientes contra el COVID-19.

Esta iniciativa se desarrolla en distintos puntos de la ciudad con el objetivo de acercar los servicios de salud, acompañar a las familias y fortalecer las políticas públicas de prevención y cuidado de las infancias y adolescencias de Lanús.