Lanús Gobierno informa que del lunes 13 al sábado 18 de abril se realizará una nueva edición del operativo ¡Ambiente Sí! en diferentes espacios públicos del distrito, con la finalidad de que las vecinas y los vecinos puedan acercar sus materiales reciclables y participar de acciones vinculadas al cuidado del ambiente. Las jornadas se desarrollarán de lunes a viernes de 10 a 13, mientras que el sábado se extenderá de 10 a 17.

Las postas comenzarán a funcionar el lunes 13 en las plazas Mariano Moreno (avenida Hipólito Yrigoyen N° 6200) y Alajarín de Remedios de Escalada (Coronel Rauch N° 3520). El martes 14, la actividad continuará en la plaza Villa Obrera (Eva Perón N° 2400, Lanús Este) y en el Parque Lineal (avenida General Pinto N° 4700, Monte Chingolo).

Para el miércoles 15, el operativo llegará al barrio Obrero (Chaco y Coronel Murguiondo, Valentín Alsina), junto con las plazas Constitución (avenida Tte. Gral. Juan Domingo Perón N° 3000, Valentín Alsina) y Arias (Carlos Gardel N° 1300, Lanús Oeste).

El jueves 16 tendrán lugar en las plazas Sarmiento (avenida 9 de Julio N° 1900, Lanús Este) y Ricardo Rojas (Bustamante N° 900, Gerli). En tanto que el viernes 17 la recorrida seguirá en las plazas San Martín (Santiago Plaul N° 1900) y Capitán de Los Andes de Lanús Oeste (avenida Hipólito Yrigoyen N° 3863).

La propuesta finalizará el sábado 18 en la plaza Auyero (Ramón Cabrero y Córdoba, Remedios de Escalada), donde el horario de atención será de 10 a 17.

En cada uno de los puntos se recibirán materiales reciclables limpios y secos como vidrio, plástico, cartón, metales y papel. Además, se hará entrega de semillas de temporada y se podrán acercar residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.

Vale recordar que, en caso de lluvia, las actividades serán suspendidas.