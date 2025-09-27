Lanús Gobierno invita a las vecinas y vecinos a acercarse al Paseo de Compras “25 de Mayo”, ubicado en Santiago Plaul 3201, Lanús Oeste. Esta iniciativa tiene como objetivo ofrecer una amplia variedad de productos y emprendimientos locales a precios accesibles.

Estos son los días y horarios de atención:

Lunes 29 de septiembre, de 13:30 a 16:30

Miércoles 1 de octubre, de 13:30 a 16:30

Viernes 3 de octubre, de 13:30 a 16:30

Con esta propuesta, el Municipio busca generar nuevas oportunidades que ayuden a impulsar el crecimiento de la comunidad, promoviendo el acceso a distintas ofertas y fortaleciendo el trabajo de emprendedoras y emprendedores del distrito.

De esta manera, Lanús Gobierno continúa reforzando su vínculo con la comunidad y brindando oportunidades para el desarrollo del mercado local.