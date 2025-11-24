Lanús Gobierno realizará desde el martes 25 al jueves 27 de noviembre, de 9 a 12, diversas actividades en el marco de la Semana de Concientización sobre el Cáncer de Piel con el objetivo de promover hábitos de cuidado, brindar información preventiva y acercar controles iniciales a la comunidad lanusense.

El martes la posta itinerante funcionará en la Plaza Constitución (avenida Tte. Gral. Juan Domingo Perón N° 3000, Valentín Alsina), el miércoles será el turno de la Plaza Madariaga (Gral. Madariaga N° 400, Monte Chingolo) y el jueves se llevará a cabo en la Plaza Sarmiento (avenida 9 de Julio N° 1900, Lanús Este).

Esta iniciativa es abierta a todos los vecinos y las vecinas y forma parte del trabajo permanente del Municipio para fortalecer las políticas públicas en materia de salud. A través de estas jornadas, Lanús Gobierno reafirma su compromiso con la prevención y el acceso a la salud, acerca información confiable y brinda acompañamiento profesional a los vecinos y a las vecinas de cada uno de los barrios de la ciudad.

Cabe aclarar que, en caso de lluvia, la actividad quedará suspendida.