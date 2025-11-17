Quilmes, el distrito donde Milei tiene la peor imagen negativa: Resultados en cada Comuna

Ranking de municipios del Gran Buenos Aires (GBA) que muestran la imagen positiva y negativa del presidente Milei en cada Comuna.

Se trata de un informe de noviembre de 2025, elaborado por CB Consultora.

Vicente López lidera el ranking con un 48,8% de imagen positiva, seguido de cerca por San Isidro con 46,7%.

En contraste, Florencio Varela tiene la imagen positiva más baja con 25,5%, seguido de La Matanza con 27,5%, y Quilmes con 27.9%.

En casi todos los casos la negativa supera el 60%, Quilmes con la más alta con el 69.2%.