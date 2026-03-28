La Lista 1 “Agrupación 17 de Noviembre” se quedó con la mayoría de los delegados en el GIRSU, y transformó en un “actor secundario” al histórico gremialista del Sindicato de Trabajadores Municipales de Quilmes (STMQ) Ariel “Pelado” Mantovani.

De 10 delegados que se disputaban en el GIRSU, la Lista 1 “Agrupación 17 de Noviembre” (responde a el secretario General de UOM Adrián Pérez) se quedó con 7 Delegados (Recolección Turno Tarde: 2 y Turno Noche: 2, Taller 2, y Carga Lateral 1. Mientras que la Lista 4 que responde a Mantovani solo ganó en el turno Mañana y uno en carga lateral.

Finalizado el recuento de votos, Shirly Mancuello dijo que “el trabajo de cada compañero candidato, todos los compañeros de la Agrupación y los que se fueron sumando cada uno de ellos fue importante en este triunfo”.

En tanto, se los trabajadores señalaron: “No tiene más hegemonía. Es un actor secundario que ya no tiene poder en el GIRSU. Los compañeros van a defender a los trabajadores ante los maltratos. Una gestión desgastada del Pelado que hace muchos años se había olvidado de los trabajadores. Nosotros no nos olvidamos de los trabajadores, y mantenemos una muy buena relación con “La Vasca”, la Secretaria General del STMQ”, explicaban los trabajadores.

Y agregaron: “La unidad de la 17 de Noviembre, pasando por la persecución de (Martiniano) Molina que más unidos los mantuvo con el secretario General de la UOM Adrián Pérez conduciendo la resistencia a los despidos y reincorporaciones, hoy encolumnados atrás de la figura de Shirly y el resto de los compañeros, terminamos logrando un triunfo impensado como el de la UOM del 2022. El apoyo de muchos compañeros que querían un cambio ante tanto maltrato padecido. En el peronismo no puede pasar eso con los trabajadores”.

Los electos ganadores de la Lista 1

Shirly Mancuello

Esteban Baiz

Manu Dipretoro

Emilio Rivero

Johana Godoy

Sebastián Martinoti

Sebastián Escaray