Se realizó la Asamblea de Memoria y Balance correspondiente al año 2025 de la Seccional de ATE Quilmes, con un marco imponente de cientos de afiliados y afiliadas de todos los sectores del Estado Nacional, Provincial y Municipal y del Centro de Jubilados "Carmelo Bustos" que colmaron el Salón de la Seccional para respaldar la gestión que conduce Clarisa Pérez, Secretaria General de ATE Quilmes, y que lleva adelante cada uno de esos afiliados.

compañeros Rudy Bergos, delegado de Educación y Santiago Chávez, Secretario General Adjunto de la Junta Interna del Hospital Oñativia de la Agrupación Verde Anusate de Almirante Brown/Presidente Perón. Con la presencia de quienes conducen otras Seccionales, como Pablo García, Secretario General de ATE San Martín; Ricky Aristegui, Secretario General de ATE Cañuelas; Carlos Acosta, Secretario General de ATE Berazategui; Patricia Feloy, Secretaria General de ATE Bragado;Daniel Berón, Secretario General Adjunto de ATE Avellaneda; e integrantes del CDP, como el Secretario de Organización Leo Vázquez; la Secretaria de de Salud Laboral Norma Márquez; la Secretaria del Interior y Responsable del Equipo Provincial de Educación, Vanina Zurita; y los quilmeños e integrantes del Consejo Directivo Provincial, Mara Romero, Secretaria del Finanzas; Miriam Florentin, integrante del Equipo de Educación; César Vilchez Rey, Director de Formación; y Graciela Veiga, nuestra histórica compañera referente de educación en toda la Pcia de Buenos Aires; y loscompañeros Rudy Bergos, delegado de Educación y Santiago Chávez, Secretario General Adjunto de la Junta Interna del Hospital Oñativia de la Agrupación Verde Anusate de Almirante Brown/Presidente Perón.

Fue el Secretario General de ATE Provincia de Buenos Aires, Claudio Arévalo, quien abrió nuestra Asamblea de Memoria y Balance celebrando el compromiso militante de cada uno y de cada una de nuestras afiliadas, ante cada convocatoria de nuestra Seccional, tanto para "discutir y debatir lineamientos sindicales o proponer un Estado mejor y más presente; como para estar en las calles cada vez que es necesario hacerlo".

Con un orden del día APROBADO DE MANERA UNÁNIME POR LA ASAMBLEA EN CADA UNO DE SUS ÍTEMS REFERIDOS A LA MEMORIA POLÍTICA Y EL BALANCE ECONÓMICO, se abrió la palabra para que todas y todos pudieran expresarse, y concluyó con una FIESTA DE LA MILITANCIA.