"El Municipio de Quilmes lamenta profundamente el fallecimiento del vecino intendente de Berazategui, el doctor Juan José Mussi, de larga y reconocida trayectoria política y militante dentro del Partido Justicialista.

Mussi llevaba adelante su sexto mandato como Jefe comunal berazateguense, cargo que siempre obtuvo ganando las elecciones por amplio margen. Además, se desempeñó como Ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires desde 1994 hasta 2002; y fue Secretario de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación durante la segunda presidencia de Cristina Fernández de Kirchner.

También fue Diputado Provincial entre 2013 y 2017, Secretario de Asuntos Políticos de la Nación entre 2002 y 2003, y Concejal de Berazategui de 2017 a 2019.

A su recordada trayectoria como médico clínico, actividad que repartía con la política, Mussi también dedicaba parte de su tiempo a la escritura, pasatiempo con el cual escribió seis libros.

Desde la Comuna de Quilmes enviamos nuestro más sentido pésame a los familiares, amigos y al pueblo de Berazategui".