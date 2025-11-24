La despedida del ex intendente de Berazategui, Juan José Mussi será con tres días de duelo, dos de asueto administrativo y su velatorio será este martes el Roberto De Vicenzo.
Estevmartes 25 de noviembre entre las 8 y las 20 hora en el Centro de Actividades Roberto De Vicenzco (Calle 18 y 148, Berazategui), vecinos y autoridades podrán despedirlo. Asimismo a las 8 de la mañana, se anunció la presencia del Padre Obispo Carlos José Tissera, quien rezará un responso y luego a cada hora, un sacerdote de la diócesis se acercará a hacer una oración.
Se decretarán dos días de asueto administrativo, por lo cual el Municipio permanecerá con servicios de guardia (martes 25 y miércoles 26 de noviembre), y tres días de duelo, hasta el jueves 27 de noviembre inclusive.