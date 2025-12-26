Una mujer policía de Quilmes mató a dos motochorros que intentaron asaltarla mientras volvía de hacer compras para Nochebuena. El incidente ocurrió en la esquina de San Mauro Castelverde y General Acha, cuando la agente, que estaba de civil, se defendió con su arma reglamentaria.

Los delincuentes, un hombre y una mujer, circulaban en moto y cruzaron el auto de la policía, quien respondió al ataque. Uno de los asaltantes comenzó a disparar contra el vehículo, lo que desencadenó un tiroteo en plena calle. La mujer delincuente murió en el lugar, mientras que su pareja intentó escapar, pero cayó a los pocos metros tras recibir un disparo.

La causa quedó en manos de la UFI N°7, a cargo del fiscal Javier Barrera, que deberá determinar si la policía actuó en legítima defensa. La zona fue acordonada para permitir el trabajo de los servicios de emergencia y de la Policía Científica.