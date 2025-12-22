El Concejo Deliberante de Quilmes aprobó el expediente 4091-10690-A-2025. Expediente que incluye, como anticipamos, la autorización del Estacionamiento Medido en Quilmes Centro y Bernal Centro., la Homologación de Cámaras de Infracción a ser ubicadas en distintas arterias de la Ciudad, como también la instalación de balanzas de camiones.
Mientras que en la puerta del Palacio municipal los trapitos nucleados en el MTE de Juan Grabois quemando gomas, violentando las rejas y tirando objetos contundentes, los concejales debatían la aprobación de la Regulación del Tránsito en el Partido de Quilmes.
El Estacionamiento Medido y sus calles
Quilmes Centro
Avenida Brandsen entre Avenida Hipólito Yrigoyen y Paz; Paz entre Avenida Brandsen y Avenida Alberdi; Avenida Alberdi entre Paz y Avenida Hipólito Yrigoyen; Avenida Hipólito Yrigoyen entre Avenida Alberdi (norte) y Avenida Alberdi (sur);Avenida Alberdi (sur) entre Avenida Hipólito Yrigoyen y las vías del ferrocarril Roca; Olavarría entre las vías del ferrocarril Roca y Avenida Hipólito Yrigoyen.
Bernal Centro
Avenida San Martín entre Avenida Avellaneda y Avenida Zapiola; Avenida Zapiola entre Avenida Belgrano y Avenida San Martín; Avenida Belgrano entre Avenida Zapiola y Don Bosco; Don Bosco entre Avenida Belgrano y Lavalle; avalle entre Don Bosco y Avellaneda; Avenida Avellaneda entre Lavalle y Avenida San Martín.
Quilmes Oeste
Avenida Carlos Pellegrini en ambas manos entre las vías del ferrocarril Roca y Avenida Andrés Baranda. El polígono comprendido por las calles: Entre Ríos entre Avenida Andrés Baranda y Avenida Vicente López; Avenida Vicente López entre Islas Malvinas y Entre Ríos; Islas Malvinas entre Avenida Andrés Baranda y Avenida Vicente López; y Avenida Andrés Baranda entre Islas Malvinas y Entre Ríos.
Horarios y Pago
Estará en funcionamiento de lunes a viernes de 8 a 20 y sábados de 9 a 14, excluyendo domingos y feriados.
Se prohíbe estacionar sin abonar la tarifa correspondiente, cuyo monto será determinado por el Departamento Ejecutivo municipal.