El anuncio lo dio a conocer públicamente en las redes el propio 24 a la mañana, donde el edil de Fuerza Patria criticó la ordenanza sancionada cono la forma qiue levó a su aprobación. Y señaló que su espacio venía discutiendo desde hace tiempo distintas alternativas para abordar la problemática del tránsito y remarcó que, incluso, habían presentado un proyecto años atrás que funciona en otros municipios, aunque nunca fue tratado.

El texto completo:

Durante un tiempo prolongado dimos un debate político respecto de cómo comenzar a ordenar el tránsito en Quilmes. Hace cinco años presentamos un proyecto que ya funciona en otras ciudades. Jamás prosperó.

Evidentemente se optó por otra modalidad y a pesar de que acompañamos con el voto esa decisión por responsabilidad institucional, no estamos de acuerdo con el espíritu general ni con la forma en que se aprobó.

Defendido con mayor convencimiento por los bloques opositores que por el nuestro. Con represión afuera.

En los ultimos dias no hubo capacidad ni voluntad de acercar posiciones, que es en lo que creemos. Sabemos que otro desenlace hubiera sido posible. El que se dio fue realmente lamentable.

Frente a tales resultados decido dar un paso al costado, dejando la presidencia del bloque de Fuerza Patria para quien pueda asumirla en plenitud, con total respaldo político y mayor capacidad.