Vecinos de Villa Hudson denuncian una situación de extrema inseguridad y abandono estatal tras una serie de robos violentos y la aparente inacción de la Comisaría 4ta de Bosques.

Por ejemplo, en el día de ayer, un joven fue víctima de un violento asalto en las inmediaciones de la Escuela 50. Dos delincuentes de aproximadamente 20 años, armados con una pistola y una escopeta, le sustrajeron su motocicleta.

A pesar de que la familia llamó al 911 en tres oportunidades, la policía nunca se presentó en el domicilio. La respuesta telefónica fue siempre la misma: "cortamos y transmitimos", pero el patrullero jamás llegó, incluso cuando la moto se encontraba a pocas cuadras del lugar.

Comisaría 4ta: Puertas cerradas para las víctimas

La indignación crece ante la respuesta de la Comisaría 4ta de Bosques. Al intentar radicar la denuncia formal, la policía se negó a tomarla, argumentando que "vuelvan al día siguiente porque en ese momento no estaban tomando denuncias". Esta situación deja a los vecinos en un estado total de indefensión.

Bandas mixtas y narcotráfico a plena vista

Según el testimonio de los residentes, en la zona operan dos bandas organizadas (una de Berazategui y otra local de Villa Hudson) que "trabajan" juntas:

* Modus Operandi: Realizan tareas de inteligencia ("pispean") y a partir de las 10 de la mañana comienzan los ataques sistemáticos contra hombres y mujeres.

* Impunidad en redes: Tras el robo de ayer, los delincuentes fueron vistos circulando en una caravana de 5 motos, le quitaron la patente a la robada y subieron la foto a Instagram burlándose de la víctima.

* Narcotráfico: Denuncian una zona intransitable donde la venta de droga se realiza "como si fueran caramelos" durante todo el día, con delincuentes armados custodiando las esquinas.

"¿Cómo puede ser que la policía los proteja a ellos en lugar de a nosotros?", se preguntan los vecinos, quienes aseguran que la zona está liberada y que los delincuentes actúan con total libertad mientras las familias viven encerradas por miedo.

Allegados y letyrqdosa consuotados le recomendaron a los vecinos que denuncien en la Fiscalía ante la negativa de la Comisaría 4ta de tomar la denuncia. Por tal motivo pueden dirigirse directamente a la Fiscalía (UFI) de turno en Florencio Varela. Es su obligación legal tomar la denuncia y allí pueden asentar también que la comisaría se negó a atenderlos.

Difusión masiva: Compartir la foto de la moto y los perfiles de redes sociales donde se lucen los delincuentes en grupos de alerta vecinal.

Asuntos Internos: Si sospechan connivencia policial, se puede realizar la denuncia de forma anónima en la Auditoría General de Asuntos Internos de la Policía de la Provincia.

VIDEO DEL ULTIMO ROBO EN LA ZONA

http://facebook.com/reel/878479881286282/?rdid=rwa3tmOiMhByObTF&share_url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fshare%2Fr%2F1AnA3uPDnR%2F#