“Cada juguete entregado es una caricia al alma. En momentos difíciles, un gesto simple puede transformar un día, una sonrisa puede aliviar el dolor y renovar la esperanza”, expresó Sandra Torres, presidenta de la Cooperadora del Hospital de Quilmes, al comenzar la jornada solidaria realizada con motivo de las fiestas navideñas.

En el marco de esta celebración, la Cooperadora del Hospital de Quilmes repartió juguetes nuevos a todos los niños internados, y también a quienes concurrieron a la Guardia Pediátrica y a la Guardia de Adultos acompañando a sus familiares. La iniciativa buscó llevar un mensaje de contención, cercanía y humanidad en un momento sensible del año.

Las escenas se repitieron a lo largo de la jornada: ojos que se iluminaban, sonrisas espontáneas y abrazos agradecidos. Padres y madres compartieron la emoción de ver a sus hijos recibir un regalo inesperado, mientras atravesan instancias de preocupación o espera. En ese gesto, simple y profundo, se hizo visible cómo también se sana el alma.

La alegría se contagió en cada sector del hospital. Médicos, enfermeras y personal de salud acompañaron la entrega con entusiasmo, celebrando junto a las familias y reconociendo el valor de estas acciones que humanizan el cuidado y fortalecen el vínculo con la comunidad. “Ver sonreír a un niño internado, aunque sea por un instante, nos recuerda por qué elegimos esta profesión”, coincidieron integrantes del equipo de salud.

Además de los juguetes, se entregaron naranjines y golosinas, sumando color y dulzura a una jornada pensada para compartir, contener y acompañar.

Desde la Cooperadora se agradeció especialmente a la firma RIVAPLAST por su generosa donación de juguetes, que hizo posible que esta acción solidaria llegara a cada niño y familia.

Al cierre de la actividad, Sandra Torres destacó: “La Cooperadora es un puente entre la comunidad y el hospital. Invitamos a todos a sumarse y colaborar. Cada aporte, grande o pequeño, se transforma en acciones concretas que mejoran la experiencia de quienes atraviesan momentos difíciles. Juntos, seguimos construyendo un hospital más humano”.

La Cooperadora del Hospital de Quilmes renueva así su compromiso de trabajar de manera constante, solidaria y cercana, convencida de que la salud también se construye con empatía, presencia y amor.