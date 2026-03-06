El intendente Carlos Balor estuvo en la maratón quirúrgica realizada por la Municipalidad de Berazategui en el Centro Oftalmológico Clínico Quirúrgico San Camilo. Durante 24 horas (del lunes 2 de marzo a las 8.00 al martes 3 a las 8.00) se concretaron 383 cirugías de cataratas gratuitas. De la iniciativa formaron parte 130 profesionales entre cirujanos, oftalmólogos, asistentes, instrumentadores, enfermeras y equipo del Centro Oftalmológico, en cuatro quirófanos.

Se trata de una campaña destinada a personas mayores de 60 años detectadas a través de jornadas oftalmológicas realizadas en instituciones barriales, que es impulsada por el intendente Carlos Balor y que se realizó junto a las Fundaciones Elena Barraquer (española) y Faco Extrema.

Al respecto, el jefe de Cirugía del Centro Oftalmológico, Gerardo Valvecchia, explicó: "Esta campaña consta de 24 horas seguidas de cirugías de cataratas, para luchar contra la ceguera. Somos más de 100 personas abocadas a esta tarea. Nos visitó el intendente Carlos Balor, quien lo hizo posible junto con el Dr. Pablo Costa -secretario de Salud Pública e Higiene- y gracias al apoyo económico de la Fundación Elena Barraquer. Los pacientes se van con una sonrisa tras recuperar la visión".

En tanto, la Presidenta de la Fundación Elena Barraquer, Dra. Elena Barraquer, expresó: "Es un honor estar en Berazategui, en el Centro San Camilo, en esta maravillosa campaña donde el Dr. Gerardo Valvecchia y muchos otros oftalmólogos argentinos participaron con muchas ganas de ayudar a quienes más lo necesitan".

Por su parte, María Céspedes, vecina operada en el Centro Oftalmológico San Camilo, comentó: "Estoy muy contenta; me operó de cataratas un médico excelente. Me sentí muy bien y cómoda; fue totalmente gratis y la atención fue muy buena".

En el Centro Oftalmológico Municipal San Camilo -dependiente de la Secretaría de Salud Pública e Higiene- se realizan trasplantes de córnea y cirugías de cataratas y vitreoretinales (vitrectomía, maculopatías, retinopatía diabética y desprendimiento de retina). Asimismo, el espacio lleva adelante campañas de concientización para prevenir daños y patologías oculares.