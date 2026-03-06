Organizan la UTN Avellaneda, la Agrupación Cannabicultora del Sur (ACS) y la Secretaría de Derechos Humanos de la Municipalidad.

A partir de marzo comenzará a dictarse una nueva Diplomatura en Industria y Cultivo de Cannabis Sativa L., carrera organizada por la UTN Avellaneda, la Asociación Civil Agrupación Cannabicultora del Sur (ACS) y la Secretaría de Derechos Humanos de la Municipalidad de Avellaneda.

La capacitación responde a la creciente demanda de formación específica para profesionales relacionados con las carreras de arquitectura, Ingenierías y técnicos en las distintas áreas industriales y agronómicas, y se aportan conocimientos con sustento científico, comunitario y jurídico para promover prácticas éticas y seguras en esta industria naciente, fomentando el desarrollo colectivo y transversal del sector productivo.

Desde una perspectiva basada en Derechos Humanos, la ciencia y la tecnología, la Diplomatura permite adquirir saberes sobre los aspectos técnicos y agronómicos de la planta, facilitando la comprensión integral de cada sistema de cultivo, para los usos terapéuticos y sociales del cannabis; y se ofrecen herramientas para la producción, cultivo y elaboración de preparados, en línea con el marco normativo vigente, fomentando la articulación entre el sector público y el privado para el desarrollo de políticas inclusivas.