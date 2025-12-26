La diputada provincial, Mayra Mendoza, junto a su par y jefe de bloque de Fuerza Patria, Facundo Tignanelli; el concejal de Tres de Febrero, Juan Debandi, vecinos, y la comunidad e integrantes de la Comisión Directiva del Club Unión de Chicos Argentinos (UCHA), participaron este viernes de una reunión y recorrida por la institución, que recibió una tarifa de luz impagable, por más de un millón de pesos, una problemática que atraviesa todos los clubes de barrio de Tres de Febrero y de la Provincia. Además, se comprometieron a trabajar y buscar soluciones para recomponer el techo que se voló como consecuencia de la cola del tornado que en 2023 afectó a Bahía Blanca.

En este marco, Mayra les habló a los presentes, entre los que además de la comunidad del club UCHA había representantes de distintas instituciones de la zona, de los programas de asistencia y subsidios a las de instituciones que se aplican en su distrito, y también del Quilmes SUMA, que se enfoca en proveer de alimentos y equipamiento a los puntos solidarios y comedores, todo en la lógica de una atención temprana y que las y los niños puedan comer fresco, pero además que tengan una atención de salud, para así poder detectar situaciones y abordarlas desde el Estado.

“La realidad se impone, este gobierno es cruel, solamente gobierna para los empresarios, no le importa el pueblo trabajador, avanzan con reformas laborales, y con todo lo que pueden en contra de de la gente. Si hay una ley que ya está sancionada y que cuida a los clubes de que no tengan que endeudarse con una empresa eléctrica, que tienen una rentabilidad que mamita querida, Edesur, Edenor, si tenemos esta ley apliquémosla para tener el resguardo”, sostuvo Mayra.

“Nadie puede negar que del 2003 al 2015 en la Argentina fueron los mejores años para los trabajadores. Porque mucha gente se incluyó al mundo del trabajo como trabajadores formales. Las mujeres como trabajadoras pasivas se pudieron jubilar porque trabajaron toda su vida como mamás, como amas de casa. Muchas trabajadoras domésticas que nunca tuvieron aportes, pudieron jubilarse también. Y eso se vio reflejado en la vida de todos porque si una familia está ordenada con trabajo, con una jubilación, con un ingreso, le permite planificar su vida y hay una escuela que recibe a esos chicos de otra manera, porque el salario de los docentes también le permite lo mismo y eso desde hace 10 años a esta parte lo venimos perdiendo”, enfatizó.

“Del 2015 al 2025 se achicó la economía, se generaron miles de nuevos desempleados, y cerraron 20.000 fábricas de lo que va del gobierno de Milei solamente. Se ha perdido calidad de vida e institucional de nuestro pueblo. Porque quienes nos conocen saben que hay algo que para nosotros desde junio de este año alteró completamente todo, que es la prisión impuesta que está viviendo Cristina. Y esto no es un tema aislado a la realidad que vive un club de barrio, como el UCHA, para que pueda volver a hacer el techo después de una tormenta. Está relacionado porque se retira el Estado, se rompen los vínculos con la comunidad y porque a la principal representante de lo que significa el bienestar del pueblo la tiene secuestrada el poder real en la Argentina”, remarcó la Intendenta de Quilmes en uso de licencia.

“Nadie puede estar ajeno al dolor de un jubilado, de una familia con personas con discapacidad, de una familia que tiene un nuevo desocupado. Así que lo que tenemos que pensar y hacer a futuro es una comunidad organizada, es un Estado presente, es la búsqueda de la justicia social a partir del espíritu y del corazón solidario, que todo eso está en nuestro pueblo. Las mamás que abren las puertas de su casa y arman un comedor comunitario ante la necesidad del barrio, los padres que se organizan para llevar adelante una categoría y después se involucran en la vida del club. Todo eso somos nosotros, hay que ponerlo en valor y que pueda ser más fuerte que el odio, que la crueldad, que el egoísmo, que la individualidad. Los proyectos solidarios y colectivos son los que tienen que prevalecer”, aseguró.

Por su parte, Tignanelli, señaló: “Nosotros ahora aprobamos una ley que impide la prohibición de corte del servicio cuando hay una boleta adeudada. Pero cuando hicimos la ley de Asociaciones Civiles, muchos aspectos fueron aplicados y otros no. Dentro de esa ley se preveía designar autoridades y no pasó, la creación de un organismo provincial de las asociaciones civiles, por área de infraestructura y otras, tener contemplado también el derecho de formación de las y los pibes que hacen deporte dentro de las instituciones. Ahora el desafío es ponerla en marcha”.

Y remarcó: “Nosotros en ese momento planteábamos algo que tenía que ver con una lógica, así como hace 100 años, el Estado absorbió la educación y un ministerio de educación, y comenzaron las escuelas a organizarse bajo parámetros educativos desde contenidos que proponía el Estado, que se comprometía a tener un área de infraestructura, que si hoy se rompe algo de una escuela va al Estado a resolverlo y no lo tiene que resolver en la comunidad. La idea con los clubes era lo mismo, que tuviera el Estado la garantía de tener que resolver la infraestructura. Después dentro del club lo organiza y lo maneja el club. Pero las cuestiones de infraestructura, las cuestiones de servicio, las cuestiones de vinculación, el Estado tiene que dar un respaldo”.

En este sentido, el Diputado Provincial dijo que “hoy los pibes tienen mucho más sentido de pertenencia con los clubes de barrio y a mí me pasaba de chico. El lugar donde más contenido yo me sentía era dentro del club. Quería terminar la escuela y que llegue rápido la tarde porque me pasara todo el día ahí adentro. Entonces, nosotros tenemos que tratar de que esos lugares sean lo mejor posible para tener menos pibes en la calle, con los riesgos de la droga y todo eso. El Estado debe ponerle una contención y brindar una inversión, como hizo Mayra en Quilmes, pero acá calculo que el municipio de Tres de Febrero no pasa nada”.

A su vez, Debandi, aseveró: “Este no es un fin de año más, es un fin de año difícil y cuando Mayra nos llamó para decirnos que quería visitarnos y le parecía importante estar hasta el último día del año viendo y visitando ahora que tiene una responsabilidad nueva, distinta, de ser intendenta de Quilmes a diputada provincial, nos dijo ‘quiero ir a Tres de Febrero, no perdamos el tiempo’. El espíritu es poder conversar con Mayra y que se pueda llevar una mirada de lo que nos pasa en Pablo Podestá, en Loma Hermosa, y amplificado a todo el Tres de Febrero”. Y agregó: “Fueron Néstor y Cristina quienes nos marcaron un camino. Nos dieron la oportunidad de ampliar la mirada para que, por ejemplo, UCHA y otros clubes puedan crecer. Tener vestuarios, un SUM, para que los pibes estén en los clubes y no en la calle”.

En este contexto, Roberto Orellana, presidente de la Sociedad de Fomento Remedios de Escalada, subrayó: “En estos días aumentaron un 100% todas las tarifas, de 600 mil a un millón cien. Nosotros no somos industrias que nos pasamos por la producción. Cuando generamos más gasto de luz, es porque va más hacia la comunidad. Hace un par de años salió eso de tarifa cero para los clubes de barrio. Nunca la vimos la tarifa cero. Todos los dirigentes dejan sus quehaceres, sus cuestiones personales por estar en el club, para generar, para hacer esto a favor de la gente. Y hoy hay que sacar plata de tu bolsillo para pagar la luz. No tiramos manteca al techo, nada. Acá estamos lejos de las SAD, eso que quieren privatizar. Eso para los clubes profesionales, no los clubes de barrio”.

El club UCHA integra la Liga Infantil de Fútbol Asociado Tresfebrerense (LIFAT), y la cancha en la que decenas de chicos juegan el torneo perdió el techo pocos días después de haberlo construido, en diciembre de 2023, ya que la cola del tornado que azotó Bahía Blanca pasó por la zona y lo destruyó. En ese marco, Mayra dijo que van a avanzar y se comprometió junto a Tignanelli y Debandi a instrumentar los pasos que se puedan dar para poder solucionar ese problema que saben que es muy importante para el club.