Miles de vecinas y vecinos se reunieron en el Parque Central Las Colonias para celebrar los 81 años de la fundación de Lanús. Durante la jornada, las familias disfrutaron de espectáculos en vivo, actividades deportivas, muestras institucionales y una amplia propuesta gastronómica que ayudó a que el evento fuera una verdadera fiesta popular.

El espacio central se llenó de música y alegría con las presentaciones de Lime Fukuy, Chilipepa (Tributo Piojoso), Tucumbia y Chala Rasta, que hicieron cantar y bailar a personas de todas las edades. Asimismo, los puestos gastronómicos y las muestras de instituciones locales acompañaron con propuestas variadas que resaltaron la identidad cultural del distrito.

Por su parte, las y los fanáticos del deporte también tuvieron su lugar con torneos de básquet 3x3, exhibiciones de taekwondo y clases abiertas de fútbol, GAP gym, newcom, gymbox, yoga, zumba y skate. Sumado a esto, a lo largo del día se realizaron maratones infantiles, inclusivas, intergeneracionales y para personas mayores, que lograron convocar a cientos de participantes.

Además, a través del Operativo Lanús Gobierno, se gestionaron trámites municipales, se recepcionaron reclamos y se resolvieron consultas de los vecinos y vecinas, reafirmando el compromiso de la gestión con una atención cercana y efectiva.

De esta manera, Lanús Gobierno celebró un nuevo aniversario de la ciudad con una propuesta popular y gratuita, que convocó a miles de familias y fortaleció el sentido de pertenencia de todo el distrito.