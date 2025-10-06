Del 26 de septiembre al 2 de octubre se realizaron nuevos operativos municipales de recolección y limpieza de puntos de arrojo clandestinos de residuos en diferentes zonas de Berazategui.

Diariamente, los trabajadores del área de Higiene Urbana -de la Secretaría de Obras Públicas de la Municipalidad- recorren los barrios y localidades del distrito con los móviles, maquinarias y herramientas necesarias para realizar tareas de limpieza y recolección. El objetivo es mantener la ciudad limpia para beneficio de todos los vecinos.

Viernes 26/09: María Angélica, Barrio Americano, Las Casillas, Gral. Mosconi, Villa La Merced, Pueblo Nuevo, Sarmiento, Barrio Argentina, Primavera y El Ombú.

Sábado 27/09: Barrio Americano, Las Casillas, Gral. Mosconi y Villa La Merced.

Domingo 28/09: Barrio Americano, Las Casillas, Gral. Mosconi, Villa La Merced, Jacarandá, El Ombú, Juan José Paso, Centro Noreste, 3 de Junio, Villa Chingolo, Villa Matilde, Sarmiento, Estaciones de Plátanos y Ranelagh.

Lunes 29/09: Compal, Plátanos, Villa Rial, María Angélica, Berasur, Barrio Americano, Las Casillas, Gral. Mosconi, Villa La Merced, Barrio Argentina y Primavera.

Martes 30/09: María Angélica, San Juan, Rigolleau, Villa Chingolo, 3 de Junio, Las Manzanas, Villa Rial, Gral. Mosconi, Barrio Americano, San Juan y La Prosperidad.

Miércoles 01/10: San Juan, Carlos T. Sourigues, Los Ciruelos, Berasur, Villa Mitre, 3 de Junio, Las Manzanas, Gral. Mosconi, Las Casillas, Villa La Merced y Barrio Americano.

Jueves 02/10: Carlos T. Sourigues, El Ombú, Gral. Mosconi, Las Casillas, Villa La Merced, Barrio Americano, Villa Mitre y Berasur.

Desde el Municipio se recuerda que los residuos domiciliarios deben sacarse debidamente embolsados, al cesto de la puerta de los domicilios, de domingo a viernes (los sábados no).

Aquellos que sean voluminosos (no convencionales), como ramas, escombros, chatarra, artefactos electrónicos, muebles, entre otros, pueden llevarse al Centro Municipal de Gestión Sustentable, donde recibirán un tratamiento adecuado. Este espacio, ubicado en Av. Padre Mugica (33) y 162, abre de lunes a viernes de 6.00 a 16.00; y los sábados de 6.00 a 13.00.

Asimismo, la Municipalidad reitera que se están aplicando multas de hasta un millón de pesos a las personas que arrojan basura en la vía pública, generan basurales a cielo abierto o no cumplen con las medidas sanitarias y urbanas correspondientes en calles, veredas y propiedades privadas. Los vecinos y vecinas pueden denunciar, en el momento, a quienes ensucian: 0800-999-2525/0247 (Centro de Operaciones Municipal -COM-). Atiende todos los días, las 24 horas.