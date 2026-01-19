El jueves 22/01 se realizará la primera Jornada gratuita de Control Oftalmológico en la Sociedad de Fomento Barrio Once (calle 616 y 504, El Pato), en el horario de 8.00 a 12.00, con el objetivo de detectar patologías y realizar el correspondiente seguimiento en el Centro Oftalmológico Municipal San Camilo. Esta iniciativa es organizada por la Municipalidad de Berazategui, a través de la Secretaría de Salud Pública e Higiene, e impulsada por el intendente Carlos Balor.

De esta manera, los y las pacientes berazateguenses mayores de 60 años que lo requieran serán derivados por los y las profesionales -con turnos según el caso- para realizarse estudios, tratamientos o cirugías de forma gratuita en el Centro Oftalmológico Municipal San Camilo. Quienes se acerquen a las jornadas deben presentar DNI que certifique su domicilio en Berazategui.

El cronograma de las siguientes jornadas -también, en el horario de 8.00 a 12.00- es el siguiente:

Jueves 29/01: Sociedad de Fomento San Blas (Diagonal G e/ 43 y Av. Milazzo).

Viernes 30/01: Sociedad de Fomento Los Paraísos (calle 11 e/ 159 y 160).

Lunes 02/02: Sociedad de Fomento 1 de Mayo (Av. Dardo Rocha e/ 1 y 2).

Para conocer más acerca de las políticas públicas municipales impulsadas en el distrito, se puede ingresar a berazategui.gob.ar/salud.