Durante este viernes la intendenta interina de Quilmes, Eva Mieri, recorrió la obra terminada de seis nuevas cuadras asfaltadas en el Barrio Owen, en la zona de la ribera local. Asimismo, se realizó un intenso operativo de limpieza en el lugar a cargo del área de Servicios Públicos, donde también se pintaron cordones y se colocaron reductores de velocidad.

“Venimos a terminar la obra de seis cuadras que concluimos en el Plan de Pavimentación, que sabemos que es muy importante, no solo porque le da acceso a la nueva Alcaldía, sino porque también genera posibilidades para que ingrese la ambulancia. Para que los vecinos, algunos con discapacidad, puedan hacer sus tratamientos; para que pueda ingresar el recolector de residuos; para que no haya anegamiento. Genera condiciones de vida digna para un barrio que nosotras conocemos hace muchos años y sabemos de las dificultades que tenían”, afirmó Eva, acompañada por el secretario de Servicios Públicos, Sebastián García y el subsecretario de Obras Públicas e Infraestructura, Ramiro Beltrani.

Y agregó: “Sabemos que falta un montón. Sobre todo, en este momento que desde el Gobierno Nacional no se manda un solo peso para hacer este tipo de obras que necesitan nuestros barrios. Entonces, lo hacemos con fondos 100 % municipales. Es decir, lo que los vecinos pagan de sus Tasas, el Municipio exprime cada centavo para poder terminar con este tipo de trabajos que le dan dignidad y permiten el desarrollo a un montón de familias. Como siempre dice Mayra, lo que queremos es que nuestros hijos e hijas vivan mejor de lo que vivimos nosotros”.

En tanto, Beltrani comentó: “La idea es justamente darle acceso a los vecinos, mejorar el entorno de cada uno de ellos y, principalmente, con las obras hidráulicas que se hicieron, resolver un tema de anegamiento que tenía el barrio que hoy con la pavimentación y con esta obra, lo vamos a poder solucionar”.

En la misma línea, Sebastián García sostuvo que “estamos con los equipos de Servicios Públicos trabajando en lo que es el embellecimiento de esta obra de pavimento. La limpieza de obra, el barrido, todo lo que sería también la pintura acá de las ochavas, señalizándolas. También acá el pedido de muchos vecinos que nos hicieron colocar algunos reductores para mejorar la circulación y la seguridad vial”.

El proyecto contempla la ejecución de pavimentos de hormigón simple a lo largo de 6 cuadras que servirán para completar la conectividad con la Alcaldía Departamental Quilmes y con la bajada de la Autopista Bs. As. - La Plata, incluyendo las calles Puccini, desde Avenida Iriarte hasta la Alcaldía, Paniza desde Avenida Iriarte hasta la Alcaldía y también Ortiz de Campo, entre Puccini y Paniza.

Participaron también de la actividad: el subsecretario de Participación Ciudadana, Facundo Rivero, el director de la regional de Quilmes Centro, Diego Indicky y sus pares de Bacheo, Sebastián Rodríguez y de Obras e Infraestructura, Paula Benain.