El Concejo Deliberante de Lanús llevó adelante una Sesión Especial en la que se aprobó la Rendición de Cuentas correspondiente al Ejercicio 2025. Posteriormente, en la sexta Sesión Ordinaria del año, se acompañaron distintas iniciativas vinculadas a la seguridad, la articulación institucional y el desarrollo productivo.

Durante el inicio de la jornada se expusieron los principales indicadores vinculados a la ejecución presupuestaria, la administración de recursos municipales y el cumplimiento de metas en distintas áreas de gestión. En ese marco, se destacó el fortalecimiento de áreas vinculadas a Seguridad y Ordenamiento Urbano, Espacios y Servicios Públicos, y Educación, que en conjunto representaron más de la mitad del gasto programático del Municipio. Asimismo, entre las iniciativas de mayor inversión se señalaron programas de seguridad ciudadana, higiene urbana, infraestructura, planificación de la salud y servicio alimentario escolar, entre otras.

El informe también expuso distintas metas alcanzadas durante el período, entre ellas la realización de más de 95 mil exámenes de salud, trabajos de bacheo y mantenimiento urbano, controles de tránsito, monitoreo de botones antipánico y el sostenimiento del Servicio Alimentario Escolar para más de 62.000 estudiantes.

La Rendición de Cuentas 2025 expone soberanía financiera y pragmatismo político, reflejando una administración municipal que eligió seguir haciendo obras, pagando salarios de los trabajadores y comunicando sus actos de gobierno, utilizando el crédito a su favor en lugar de aplicar un ajuste fiscal salvaje contra la comunidad de Lanús. Los números demuestran una gestión contra-cíclica exitosa: el Municipio funcionó, protegió a su gente, resguardó el valor de sus activos y garantizó la gobernabilidad para los ejercicios futuros.

Posteriormente, durante la sexta Sesión Ordinaria del año, el HCD Lanús aprobó la convalidación del convenio suscripto por Lanús Gobierno con el Municipio de Ezeiza, en materia de asistencia técnica y cooperación en seguridad, con el objetivo de fortalecer el trabajo conjunto entre ambos distritos en políticas de prevención y cuidado comunitario.

Asimismo, el cuerpo aprobó la creación de la Mesa de Coordinación Interpoderes de Seguridad Local del Municipio de Lanús, un órgano destinado a promover la articulación operativa y el intercambio de información entre distintos actores con competencia en materia de seguridad, justicia y prevención de conflictos y violencias.

La iniciativa busca fortalecer la coordinación estratégica entre el Municipio, las fuerzas de seguridad, el Poder Judicial y demás organismos intervinientes, promoviendo acciones conjuntas orientadas a la prevención del delito, la reducción de violencias y el abordaje integral de los conflictos comunitarios.

En materia de desarrollo productivo, se aprobó, además, un convenio marco de colaboración y cooperación institucional con la Fundación Pro Buenos Aires, orientado a impulsar la promoción económica, productiva y empresarial del partido de Lanús, fortaleciendo herramientas de articulación entre el sector público y privado.

Al finalizar la sesión, el presidente del Concejo Deliberante de Lanús, Nicolás Russo, realizó un reconocimiento a la trabajadora municipal, Sandra Delgado, quien se jubiló luego de una extensa trayectoria desempeñándose en el ámbito legislativo local.