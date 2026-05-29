El hecho ocurrió en la madrugada del viernes en Alem y Belgrano. Su cómplice logró escapar y es buscado por la policía

Un violento intento de robo terminó con un delincuente muerto en la madrugada de este viernes en Quilmes Oeste. El hecho se registró cerca de las 4:20 en una vivienda ubicada en Alem y Belgrano, cuando dos sujetos ingresaron a la propiedad.

El dueño de la casa se despertó al escuchar ruidos y, al ver a los intrusos, efectuó disparos con un arma de fuego. Uno de los ladrones cayó herido de gravedad en el lugar y murió minutos después, pese a la asistencia del SAME. El otro logró huir corriendo y es intensamente buscado por personal de la comisaría 3ra de Quilmes.

La causa quedó en manos de la UFI N°5 de Quilmes, que caratuló el hecho como "homicidio en legítima defensa" y ordenó las pericias correspondientes. El propietario fue asistido en el lugar y quedó a disposición de la Justicia para declarar.