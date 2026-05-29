El intendente de Lanús, Julián Álvarez, llevó adelante el lanzamiento del programa “Mejor Hablar de Ciertas Cosas” en el Parque Central Las Colonias, ubicado en Salta y Purita en Remedios de Escalada, donde 500 jóvenes de escuelas secundarias del distrito participaron de una jornada de debate y reflexión, con stands vinculados a las temáticas de Cultura, Género y Diversidades, Deportes y Salud Mental y JUVES, además de contar con propuestas musicales y artísticas.

“Nos pone orgullosos ver la cantidad de pibes y pibas que se acercaron a formar parte de esta iniciativa que es por y para ellos. Lo importante es que cada uno pueda tener disciplina para sostener un proyecto de vida en el tiempo, por eso es fundamental hablar, conversar y debatir, sobre todo en una era digital en la que los chicos y chicas tienen mucha información al alcance de la mano. Estos lugares de encuentro son indispensables para empezar a construir un futuro mejor para todos y todas”, subrayó Álvarez.

Esta iniciativa tiene como objetivo generar espacios de debate y reflexión para abordar diferentes problemáticas que atraviesan a las y los jóvenes, donde su voz sea la protagonista, y puedan participar y organizarse para transformar las realidades en las que viven.

A través de temáticas vinculadas con la salud mental, el deporte, la cultura, los géneros y las diversidades, este programa fomenta instancias donde puedan compartir sus miradas, necesidades y propuestas para contribuir a una comunidad que los incluya, los contenga y los represente.

También participaron de la actividad: la jefa y vicejefa de Gabinete, Nadia Burgos y Paula Romeo respectivamente; las secretarias de Desarrollo Social, Eugenia Meana; de Educación, Culturas y Deportes, Natalia Gradaschi; y el director general de Juventudes, Franco López, entre otras autoridades.