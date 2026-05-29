El Consorcio de Gestión participó del encuentro para fortalecer el desarrollo profesional y la inserción laboral en la región. La jornada ofreció un puente directo entre el sector público-privado, la universidad y la comunidad.

El Consorcio de Gestión del Puerto de Dock Sud participó activamente de la Expo Empleo UTN Avellaneda 2026, un evento clave destinado a conectar el talento emergente con el entramado productivo regional. A través de su stand institucional, los equipos del Puerto mantuvieron contacto directo con estudiantes, graduados y vecinos que se acercaron para conocer de cerca la actividad portuaria y sus proyecciones.

La jornada tuvo como principal objetivo generar vínculos estratégicos entre la academia y las empresas locales. En este sentido, desde el Consorcio de Gestión destacaron la importancia de la articulación constante entre la universidad, el sector público y el privado; un motor indispensable para impulsar el talento local, acompañar el crecimiento productivo y visibilizar el valor estratégico del puerto en la economía de la región.

El cronograma del encuentro ofreció herramientas concretas para acercar a los asistentes al mundo del trabajo. La agenda incluyó talleres prácticos orientados a la mejora y adaptación de CV, charlas sobre las nuevas tendencias y herramientas para la inserción al mercado laboral, y un panel central enfocado en las demandas de las empresas líderes sobre los profesionales de ingeniería. Además, los presentes pudieron experimentar simulaciones de selección grupal a través de dinámicas de Assessment Center con retroalimentación en vivo.

Por su parte, Carla Bruno, secretaria de Bienestar Universitario de la UTN Avellaneda, subrayó el impacto de la iniciativa y el trabajo conjunto: "El objetivo es justamente poder conectar a los estudiantes, a los graduados y a toda la comunidad de la universidad con las empresas, especialmente locales. Estamos muy agradecidos con el Consorcio del Puerto de Dock Sud por estar participando acá con nosotros".

La presencia del Puerto de Dock Sud en la Expo Empleo reafirma su compromiso con el desarrollo integral de la comunidad, apostando a la educación, la innovación y la generación de oportunidades para los futuros profesionales que transformarán la matriz productiva regional.