La Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires llevó adelante este jueves una sesión ordinaria en la que dio media sanción al proyecto conocido como Ley Joaquín. Esta iniciativa impulsada por el presidente del bloque Unión por la Patria, Facundo Tignanelli, establece la obligatoriedad de medidas de seguridad vinculadas a la instalación y el mantenimiento de juegos de plaza, arcos, postes y todo tipo de elementos instalados para el juego, el deporte y la recreación. La normativa alcanza tanto establecimientos públicos como privados de todo tipo de institución.

El proyecto surgió de un trágico hecho en el que Joaquín Stefano Gatto, un joven de 12 de La Matanza, se colgó de un arco de fútbol que no estaba fijado al suelo y perdió la vida luego de que el arco lo golpeara en el tórax. El hecho ocurrió mientras el joven estaba de viaje con los exploradores en Junín de los Andes. Sus padres desde entonces luchan por una regulación que obligue que todos los arcos de clubes, escuelas y campamentos se encuentren debidamente sujetos al suelo y tengan controles de seguridad estrictos. Actualmente, no hay ninguna ley nacional ni provincial al respecto.

El diputado Tignanelli, autor de la normativa, expresó durante su intervención: “Joaquín era un chico que inició el año yendo de viaje a Neuquén y jugando se le vino encima un arco de fútbol que acabó con su vida. Cuando nos juntamos con sus padres tomamos dimensión que es una tragedia que sucede mucho en nuestro país y no hay ningún tipo de regulación. La familia viene empujando este tema, porque son realmente tragedias que se pueden evitar de una manera muy sencilla, poniendo anclaje en cada uno de estos juegos”

La sesión también tuvo un momento de homenaje por el 117° natalicio de Eva Perón. La diputada Viviana Guzzo hizo un recorrido por la vida de la dirigente política y resaltó: “Eva sigue hablándonos hoy. Nos sigue diciendo que vale la pena animarse, que los sueños no son patrimonio de unos pocos, que el progreso debe ser un derecho y no un privilegio”.

Hubo también un fuerte rechazo al recorte en el Régimen de Zona Fría, una ley impulsada por el gobierno nacional que obtuvo media sanción en el Congreso. De aprobarse, más de 90 distritos de la provincia de Buenos Aires, que sufren bajas temperaturas, perderán el acceso a una tarifa de gas diferencial. La primera en referirse a este asunto fue la diputada por la segunda sección, Evelyn Flores Yanz, quién cuestionó: “Es muy cruel modificar la zona fría y en simultáneo condonar una deuda de 1842 millones de dólares a capitales extranjeros, es una definición política. Es una transferencia de recursos de los sectores más vulnerables a los sectores más ricos. Es pedirle a una familia que pase frío en invierno”.

En esta misma línea, habló también la diputada Cintia Romero y señaló: “Si nos sacan la zona fría, con la que tenemos una mínima posibilidad de calefaccionarnos, vamos a estar muy mal. Si la alimentación de los sectores populares está siendo mala, la medicación a nuestros viejos no está llegando y encima sacamos la calefacción, vamos a lamentar mucho esto”

Por el recorte de zona fría, tomaron también la palabra dos legisladores y ex intendentes del interior bonaerense. Al respecto, Alejandro Acerbo resaltó: “Hay datos duros de que esto es un derecho y no es un privilegio. Hay datos duros, que esto no le provoca déficit al estado nacional. Un Estado debe distribuir de la manera más equitativa y solidaria posible para que todos tengamos las mismas condiciones. No es un privilegio para las familias a las que les toca vivir en lugares donde las temperaturas son bajo 0”.

Por su parte, Alexis Guerrera agregó: “Esta es una ley que no busca mejorar el equilibrio fiscal. Fueron primero por el gobierno bonaerense y ahora vienen a quebrar también al pueblo bonaerense, para que todo se junte y para que todo termine siendo un malestar en la sociedad.”

El cierre de Unión por la Patria estuvo a cargo de Facundo Tignanelli. El presidente de la bancada se refirió a la situación de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner: “Este gobierno se dedicó a meter en cana a quien encabeza la oposición. Cuando logró que el poder judicial la metiera en cana, se encargó que no pueda hablar y tenga restricciones que no tienen ni los genocidas. La compañera tiene que estar libre y ejercer lo que muchos ciudadanos y ciudadanas queremos, la conducción de los destinos de la patria.”.

Tignanelli también calificó al gobierno de Javier Milei como un fracaso: “Este es un modelo económico que ya fracasó. Es un modelo político que sólo cierra con represión, metiendo en cana a los dirigentes opositores y teniendo a los sindicatos intervenidos. Esa es la propuesta de Milei”.

Y finalizó: “Tenemos que tener tranquilidad y convicción para seguir trabajando, organizándonos y encontrar puntos de acuerdo. Tenemos que pensar que cada día es un día menos para que el peronismo vuelva a conducir los destinos de esta Patria.”