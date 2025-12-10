Por unanimidad, el concejal avellanedense Hugo Barrueco fue elegido como Presidente del Concejo Deliberante de Avellaneda. Elección que se dio en el marco de la sesión de jura de los concejales electos y en la cual se designaron las autoridades del cuerpo.

A su vez, la Vicepresidencia Primera del Concejo quedó en manos de José Alessi mientras que para la Vicepresidencia segunda resultó electo Marcelo Gutovich.

Destacar que es la tercera vez que Hugo Barrueco es elegido como presidente del Concejo a través del voto unánime de los y las ediles.

Al tomar posesión del cargo Barrueco declaró: "Primero que nada quiero agradecer a los 24 concejales que me han elegido nuevamente. Hace ya 12 años que venimos trabajando con los distintos bloques políticos, generando debates y buscando consensos para darle al intendente las herramientas que necesita para gobernar".

Y finalizó: "También quiero reconocer a los concejales que terminan hoy su mandato y darle la bienvenida a los que hoy asumen el cargo, a quienes invito a empezar ya mismo a trabajar, siempre a disposición del bienestar de la gente de Avellaneda".