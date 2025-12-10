En una ceremonia realizada en el Honorable Concejo Deliberante (HCD) de Berazategui, se tomó juramento a los nuevos ediles que integrarán el Cuerpo legislativo. Ocho de ellos pertenecen a Fuerza Patria y cuatro a La Libertad Avanza. El intendente Carlos Balor estuvo en el acto democrático desde el estrado de la Presidencia. Durante la ceremonia, resaltó el trabajo de los y las concejales salientes, destacó el legado del Dr. Juan José Mussi y agradeció el permanente acompañamiento del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.

Por Fuerza Patria prestaron juramento María Laura Lacava, Marcelo Benedetti, Andrea Canestro, Pablo Ciabocco, Irma Bauche, Juan B. López, Griselda Genes y Jorge Ulianow. Mientras que en nombre de La Libertad Avanza juraron Mario Molver, Lucía Auscarriaga, Jorge Gregorini y Diana Paterno. Durante el acto también se entregaron diplomas a los concejales suplentes de ambos Bloques.

Luego de la jura, el intendente Carlos Balor dirigió unas palabras a los presentes: “Hoy es un día muy especial para la democracia de Berazategui. Nuevos concejales y concejalas asumen su responsabilidad y otros concluyen su tarea. A todos y todas, gracias por su compromiso con nuestra ciudad. Más allá de los colores políticos, les agradezco el trabajo realizado. Y les deseo el mayor de los éxitos, porque el futuro de Berazategui también depende de ustedes”, expresó.

A continuación, en uno de los tramos más emotivos de su discurso, recordó: “Hoy se cumplen 38 años de la primera vez que Juan José Mussi asumió como Intendente. Un hecho que cambió para siempre la historia de Berazategui. Quienes caminamos a su lado, sabemos que nos enseñó a gobernar con cercanía, sensibilidad y a trabajar incansablemente. Durante las casi cuatro décadas que lo acompañé, vivimos crisis durísimas y también tiempos de crecimiento y esperanza. Y siempre, en cada uno de esos momentos, él estuvo sosteniendo a su pueblo”.

Asimismo, Balor agregó: “Por eso quiero decirles que seguiremos su camino, con respeto, responsabilidad y la convicción de honrar su legado en cada decisión que tomemos”.

Finalmente, el Intendente de Berazategui le dedicó unas palabras al Gobernador bonaerense. “Quiero hacer un agradecimiento especial al señor gobernador, Axel Kicillof, quien siempre reconoció y elogió el trabajo del Dr. Mussi, acompañando a nuestro distrito con compromiso y respeto. Su apoyo ha sido fundamental y sé que seguiremos trabajando para defender el desarrollo y el bienestar de todos los y las berazateguenses”.

Por su parte, la nueva presidenta del HCD, Lucía Vega, manifestó: “El Honorable Concejo Deliberante es la Casa de la Democracia. Y en esta nueva etapa vamos a continuar con el legado de Juan José Mussi, donde el diálogo y la escucha han sido muy importantes. Así que vamos a seguir trabajando para que haya una buena convivencia y poder llegar a acuerdos entre el oficialismo y la oposición”.

La conformación de las autoridades del Cuerpo se completa con Pablo Ciabocco como vicepresidente 1° y EzequielLuayza como vicepresidente 2°.